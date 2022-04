Fußball, Kreisliga A : SSV und BVBN teilen im Derby die Punkte

Rhein-Wupper Im Nachbarschaftsduell SSV Lützenkirchen gegen BV Bergisch Neukirchen gibt es keinen Sieger. Die Reserve des SV Schlebusch erlebt hingegen ein Debakel im Kölner Stadtteil Niehl.

Fußball-Kreisliga A Köln: CfB Ford Niehl – SV Schlebusch 11:1 (5:1). Beim Tabellendritten in Köln-Niehl erlebten die Schlebuscher ein Debakel. Die von Marco Treubmann trainierte Mannschaft musste mit einem Rumpfkader antreten. „Zudem war unser Zweikampfverhalten eine einzige Katastrophe. Die Niederlage geht auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung“, berichtete der Coach, der nach der Saison sein Amt abtritt.

SC Hitdorf – Deutz 05 II 0:4 (0:1). Im Kampf um den Klassenerhalt erlitten die Hitdorfer einen Rückschlag. Die Gastgeber mussten sich dem direkten Konkurrenten aus Köln-Deutz, der mit etlichen Spielern aus der ersten Mannschaft angetreten war, deutlich geschlagen geben. „Wir hätten noch Stunden weiterspielen können und einfach kein Tor erzielt“, sagte Co-Trainer Sven Ewert, der nach der Niederlage die Chancen auf den Ligaverbleib geringer einstuft: „Wir werden bis zum letzten Spieltag alles versuchen. Doch das wird eine richtige Herausforderung.“ Bereits nach acht Minuten kassierten die Hitdorfer den 0:1-Rückstand, die weiteren Gegentore fielen ab Mitte der zweiten Halbzeit. Kreisliga A Solingen Aufstiegsrunde: SSV Lützenkirchen – BV Bergisch Neukirchen 1:1 (0:1). Im Nachbarschaftsduell teilten sich beide Mannschaften die Punkte. In der Aufstiegsrunde belegen die Lützenkirchener Rang drei und mit gleicher Ausbeute stehen die Neukirchener Fußballer dahinter. Der BV Gräfrath und Dersimspor Solingen rangieren an der Tabellenspitze mit zwei Zählern mehr auf der Habenseite.

Schon in der Anfangsphase hätten die Gastgeber in Führung gehen können, doch Neukirchens Schlussmann Maximilian Kretzschmar parierte einen Foulelfmeter. Nach einer halben Stunde nutzten die Gäste ihre Chance und gingen durch einen präzisen Flachschuss von Daniel Adamek in Führung. Viel spielte sich anschließend im Mittelfeld ab, beide Mannschaften agierten zweikampfbetont. In der 62. Minute glichen die Lützenkirchener durch Marcel Maier nach einer Standardsituation aus.