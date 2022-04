Linie 250 Leverkusen-Köln : Mit dem Bus der KVB bald schneller am Dom

Mit dem Bus der KVB bald schneller am Dom

Leverkusen/Köln Eine bessere Bus-Verbindung zwischen Leverkusen und Köln ist in Sicht. Die Linie 250 soll enger getaktet werden. Damit folgt die Domstadt einem Vorschlag Leverkusens.

Eine entsprechende Vorlage für den Ausbau des ÖPNV-Angebots zwischen Köln und Leverkusen zum Fahrplanwechsel im Dezember bringt die Kölner Verwaltung jetzt in die zuständigen politischen Gremien ein. Damit folgt Köln einem Vorschlag aus Leverkusen. Nachdem die Taktung zwischen Leverkusen und Leichlingen bereits verdichtet wurde, sollen die Busse der Linie 250 auf Kölner Stadtgebiet montags bis freitags zum größten Teil auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet werden. Lediglich für die nachfrageschwächeren Zeiten, 9 bis 12 Uhr und 20 bis ca. 22 Uhr sowie am Wochenende, bliebe der 60-Minuten-Takt bestehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Köln.