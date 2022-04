Basketball, 2. Liga : Figges Zitter-Dreier gleicht die Serie für die Giants aus

Leverkusen Die von Hansi Gnad trainierten Bayer Giants trotzen ihrer schwachen Dreier-Quote und schaffen durch ein 84:81 im ProA-Viertelfinale den Ausgleich zum 1:1. Das dritte Spiel der Basketballer steigt am Mittwoch in Trier.

Mit 15 Punkten hatten die Bayer Giants im zweiten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die Gladiators Trier bereits hinten gelegen. Doch in den Schlusssekunden steht es 81:81. Luis Figge nimmt ein Stürmerfoul an, die Giants bekommen mit sechs Sekunden auf der Uhr den Ball und treffen durch Figge zum 84:81-Sieg – ausgerechnet per Dreier. Die Serie geht am Mittwoch (19.30 Uhr) in Trier weiter.