Eia-Benner-Werfertag : Rasenkraftsportler testen in der Balker Aue

Leichlingen Beim Eia-Benner-Werfertag in Leichlingen sammelte allen voran der Nachwuchs des gastgebenden Turnvereins wertvolle Praxiserfahrung.

Grundsätzlich fungiert der Werfertag auf der Sportanlage Balker Aue im Frühjahr der Szene aus Nordrhein-Westfalen als Standortbestimmung nach dem Winter und dient zur Vorbereitung auf die Saison im Sommer. Dabei konzentrieren sich die Wettbewerbe auf die Wurfdisziplinen Kugelstoßen, Speer-, Diskus- und Hammerwurf – gleichwohl Letzteres in diesem Jahr nicht ausgetragen werden konnte, da in diesem Bereich der Anlage der Sperrmüll des Juli-Hochwassers gelagert wurde. „Das Feld ist kontaminiert“, sagt LTV-Leichtathletikchef Manfred Schmitz. Dass sich daran auch Monate nach dem Abtransport des Mülls nichts verändert hat, ärgert den 62-Jährigen. „Bis jetzt hat die Stadt es noch nicht geschafft.“

Ebenso wie Teile der Sportanlage befinden sich auch die jungen Athleten des Vereins im Aufbau, wie Schmitz erläutert. Nach der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Jugendlichen mit Perspektive demnach zunächst Erfahrungen in Wettkämpfen sammeln. Zehnkämpfer David Odenthal, der bei den Deutschen Meisterschaften im August 2021 Zwölfter wurde, nahm ausschließlich am Speerwurf teil – und wurde mit 45,85 Metern Dritter.

So wurde es der große Auftritt von Kugelstoßer Hastenrath. Der 18-Jährige warf erstmals mit der Männerkugel. Diese wiegt 7,26 Kilogramm und ist damit 1,26 Kilogramm schwerer als ihr Pendant in der Jugend. Mit seiner Weite war Hastenrath zufrieden. „Das war schon einigermaßen realistisch. Das war ungefähr das, was ich mir vorgenommen hatte“, sagte der Nachwuchsathlet. Starten könnte er damit bei den Deutschen U23-Meisterschaften, aufgrund seines Alters konzentriert er sich jedoch auf den U20-Bereich. Dort will Hastenrath unter die besten fünf Teilnehmer gelangen. Langfristig ist der deutsche Perspektivkader sein Ziel.