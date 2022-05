Fußball, Landesliga : SVS steigert sich, muss sich aber mit Remis begnügen

Leverkusen Chancenwucher verhindert den Sieg der Schlebuscher, die mehrfach nur das Aluminium treffen. Trainer Marcel Müller ist dennoch zufrieden und attestiert seinem Team Fortschritte.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SV Wachtberg 2:2 (1:2). Der Auftritt gegen den Abstiegskandidaten aus Wachtberg war bezeichnend für die derzeitige Situation bei den Schlebuscher Fußballern. Einerseits kam die Mannschaft von Trainer Marcel Müller nicht über ein enttäuschendes 2:2-Unentschieden hinaus, andererseits zeigte das Team eine wesentlich engagiertere Leistung als noch in der Vorwoche. „Ich kann meinen Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen: Sie haben alles investiert. Leider sind wir bei einer wirklich engagierten Leistung an unserem Abschlusspech gescheitert“, berichtete der Coach.

Bezeichnend war der Pfostentreffer von Nicolai Annas in der dritten Minute der Nachspielzeit. Bereits in der 70. Minute hatte Annas kein Glück bei einem Treffer ans Aluminium. Marcel Schulz war bereits in der ersten Halbzeit am Pfosten gescheitert. „Ich kann mich nicht erinnern, in einem Spiel so dominant gewesen zu sein und es dann nicht gewonnen zu haben“, sagte Müller.