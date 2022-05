Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen verstärkt sich mit Quintett

Mustafa Uzun kehrt aus Schlebusch zurück zum FC Leverkusen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der FC Leverkusen bekommt es am Sonntag mit dem Schlusslicht SV Frielingsdorf zu tun. Für Coach Lukas Beruda steht die sportliche Entwicklung seines Teams im Vordergrund. Fünf Zugänge für die neue Saison stehen indes fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Fußball, Bezirksliga: FC Leverkusen – SV Frielingsdorf. Ihr Saisonziel, den Aufstieg in die Landesliga, haben die Fußballer des FCL bereits vor einiger Zeit abhaken müssen. Im Idealfall können sich die Leverkusener noch auf den dritten Platz vorarbeiten. Der Rückstand auf den Dritten FC Hürth II beträgt derzeit fünf Punkte. „Wir beschäftigen uns aber gar nicht mehr mit der Tabelle, sondern schauen nur auf die spielerische Entwicklung“, sagt Trainer Lukas Beruda. Er hat in diesem Bereich zuletzt deutliche Verbesserungen ausgemacht. Beim 7:4-Erfolg im Derby in Flittard lieferte das FCL-Team eine der besten Leistungen dieser Spielzeit ab – vor allem in der Offensive.

Nun empfängt die Beruda-Mannschaft am Sonntag (15.15 Uhr) das Schlusslicht aus Frielingsdorf. Nach dem Rückzug von Germania Geyen belegt der SVF mit gerade einmal 15 Punkten abgeschlagen den letzten Rang. „Aber auch in dieser Hinsicht beschäftigen wir uns nur mit uns selber“, betont der Coach. Er kann voraussichtlich den selben Kader wie in der Vorwoche aufbieten.

Die Planungen für die kommende Runde sind bereits in vollem Gange. In Nick Perkuhn kommt ein neuer Torhüter aus Wülfrath. Berdan Danisman (zuletzt HSV Langenfeld) und Bennet Maraun (Grefrath) sollen die Defensive zusätzlich verstärken. Außenspieler Levent Plesina ist aktuell noch für den Kreisligisten GSV Langenfeld aktiv, wird sich im Sommer aber ebenso dem FCL anschließen wie Mustafa Uzun, der vom Nachbarn SV Schlebusch an den Birkenberg zurückkehren wird.