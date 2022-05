Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter ist gerettet

Jan Vincent Steinkusch (rechts) erzielte mit einem Elfmeter den Treffer zum Endstand. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rhede/Kalkar Die Mannschaft nutzt am Mittwochabend direkt den ersten Matchball. Sie hat den Klassenerhalt nach dem 5:0 beim VfL Rhede schon drei Spieltage vor Schluss geschafft. Groß gefeiert wurde das nicht.

Von Joachim Schwenk

Es gab keinen überschwänglichen Jubel, keine rauschende Feier mit obligatorischer Dusche für den Trainer auf dem Rasen. Die SV Hönnepel-Niedermörmter handelte den Erfolg fast schon geschäftsmäßig ab. Ganz so, als wäre das, was sie gerade recht eindrucksvoll perfekt gemacht hatte, eine Selbstverständlichkeit und kein Anlass zu ausgelassener Freude. Die Mannschaft, die sicherlich nicht wenige nach teils desolaten Auftritten in der Hinrunde der Fußball-Landesliga schon abgeschrieben hatten, verwandelte am Mittwochabend direkt ihren ersten Matchball und beseitigte mit einem 5:0 (3:0)-Erfolg beim VfL Rhede alle Zweifel am Klassenerhalt.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter ist somit am Ziel. Und das schon drei Spieltage vor Schluss, was selbst die Verantwortlichen überrascht. „Ich hatte mich auf einen Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag eingestellt“, sagte Trainer Thomas Geist, der die Mannschaft nach der Trennung von Sven Schützek in der Winterpause übernommen und ihr neues Leben eingehaucht hat. 14 Zähler holte die SV Hö.-Nie. in den ersten 14 Begegnungen der Saison, alleine sechs davon gegen das immer noch punktlose Schlusslicht RSV Praest. 18 Punkte aus neun Partien lautet die Bilanz unter der Regie von Thomas Geist, der froh ist, dass dem Klub ein Zitterspiel bis zum Schluss erspart geblieben ist. „Wir haben drei Wochen früher Planungssicherheit als gedacht – das ist beim Blick auf die neue Saison wichtig für die Gespräche mit möglichen Neuzugängen“, sagte er.

Info Die Mannschaft und die Torschützen SV Hönnepel-Niedermörmter Langenberg - Kessery, Özcelik, Nowicki, Mayr, Kapuscinski (80. Verweyen), Müller, Noldes (68. Brempong), Bilali, Özcan (76. Steinkusch), Ellmann (67. Tatzel) Tore 0:1 (32.) Baran Özcan, 0:2 (40.) Marvin Ellmann, 0:3 (45.) Marvin Ellmann, 0:4 (77.) Stefan Kapuscinski, 0:5 (83.) Jan Vincent Steinkusch (Elfmeter)

Die letzten Meter auf dem Weg zum Ziel fielen in Rhede anfangs allerdings nicht so leicht, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Die SV Hönnepel-Niedermörmter hätte nach einer Viertelstunde gut und gerne mit zwei oder drei Toren in Rückstand liegen können. Sie hatte aber das Glück, dass der Vorletzte grob fahrlässig mit den erstklassigen Torchancen umging, die ihm vom Gegner angeboten wurden. „Die Mannschaft war anfangs ungemein nervös, weil sie plötzlich kurz davor stand, das zu schaffen, was uns vielleicht nicht viele zugetraut haben“, sagte Geist.

Erst der Führungstreffer von Baran Özcan (32.) nach gelungener Kombination brach den Bann, sorgte für Befreiung. Anschließend lief alles fast wie von selbst. Marvin Ellmann (40., 45.) nahm mit seinen beiden Toren schon vor der Pause alle Spannung aus dem Spiel. Stefan Kapuscinski (77.) und Jan Vincent Steinkusch (83., Elfmeter) vollendeten das Werk, das durchaus gut anzusehen war. Die Mannschaft demonstrierte nach dem Führungstreffer, welche Fortschritte sie auch in spielerischer Hinsicht unter der Anleitung von Thomas Geist gemacht hat.