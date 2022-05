Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Fußballerinnen empfangen die Bayern

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen bestreiten an diesem Freitag ihr letztes Heimspiel der Saison. Zu Gast ist der Tabellenzweite FC Bayern München.

Zwei Spiele nur noch trennen Bayers Fußballerinnen von der Sommerpause – und damit zwei Möglichkeiten für ein versöhnliches Ende einer sehr durchwachsenen Rückrunde. Dafür müsste dem Team von Trainer Achim Feifel allerdings eine Überraschung gelingen. Denn zu tun bekommen sie es zum Ausklang mit den beiden Titelkandidaten. Den Anfang macht nun an diesem Freitag das letzte Heimspiel der Saison gegen den Tabellenzweiten FC Bayern (19.15 Uhr, Ulrich-Haberland-Stadion).

Da die Münchenerinnen sich bei vier Zählern Rückstand auf den VfL Wolfsburg keinen Ausrutscher mehr leisten dürfen, rechnet der Leverkusener Coach mit einem höchst motivierten Gegner. Schon im ersten Treffen bekamen seine Schützlinge zu spüren, was geschieht, wenn der FCB einmal in Fahrt kommt. Fünf Treffer kassierten sie bereits vor der Pause und unterlagen dem Favoriten mit 1:7. Eine ähnliche Pleite möchten sie im Rückspiel freilich vermeiden. Aber dazu werden sie sich im Vergleich zu den ordentlichen Leistungen zuletzt in Liga und Pokal noch einmal deutlich steigern müssen.