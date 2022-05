Fußball-Niederrheinpokal : Pokal-Hit gegen die Fohlen für C-Jugend des 1. FC Kleve

Kleve Der Niederrheinligist empfängt am Sonntag den Regionalliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach, bei dem drei Jugend-Nationalspieler im Kader stehen.

Die C-Junioren des 1. FC Kleve, die in der Fußball-Niederrheinliga als Tabellenfünfter noch alle Chancen haben, den direkten Klassenerhalt perfekt zu machen, fiebern ihrem Spiel des Jahres entgegen. Die Mannschaft um das Trainer-Team von Detlev Remmers hat am Sonntag, 13 Uhr, im Stadion am Bresserberg im Viertelfinale des Niederrheinpokals einen prominenten Gegner zu Gast. Sie trifft auf die U-15-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, die in der Meisterrunde der Regionalliga West als Spitzenreiter vor dem Titelgewinn steht.