Fußball, Kreisligen Köln & Solingen : BVBN startet mit 3:1, SCL gewinnt das Derby

Rhein-Wupper Max Spieker erzielt für den SC Leichlingen drei Tore gegen den VfL Witzhelden. Auch die Kreisliga-Fußballer aus Bergisch Neukirchen überzeugen.

Fußball-Kreisliga A Köln: Deutz 05 II – SV Schlebusch II 3:1 (1:0). Beim Schlusslicht in Köln-Deutz hat es die Reserve des SVS verpasst, die gute Leistung aus der letzten Partie zu bestätigen und wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten liegengelassen. Bereits nach sechs Minuten lag die „Zweite“ aus Schlebusch in Rückstand, auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Philip Henning half nicht (52.). Ein Doppelschlag der Deutzer brachte die Entscheidung.

SC Rondorf – SV Bergfried Leverkusen 0:3 (0:1). Der Tabellenführer feierte zwar den dritten Sieg im dritten Spiel, doch Trainer Hannes Diekamp war alles andere als zufrieden. „Das war keine gute Leistung, uns sind viel zu viele Fehler unterlaufen“, sagte er. Schon nach neun Minuten gingen die Gäste durch ein Rondorfer Eigentor in Führung, Jan Fromke (48.) und Kevin Sivakumar (90.) erhöhten nach dem Seitenwechsel.

Kreisliga A Solingen: SC Leichlingen – VfL Witzhelden 4:0 (1:0). Das prestigeträchtige Nachbarschaftsduell ging klar an die gastgebenden Leichlinger. „Der SCL hat jeden unserer Fehler knallhart bestraft“, sagte Witzheldens Trainer Rudi Mirtic. Er war mit der Leistung in Halbzeit eins durchaus zufrieden. Max Spieker avancierte mit drei Toren zum Derbyhelden (23./50./80.), auch Hendrik Scheler war erfolgreich (66.).

Tuspo Richrath – TSV Solingen II 5:0 (1:0). Das Team aus Richrath hat der Reserve aus Aufderhöhe keine Chance gelassen. Eric Hellwig (52./63.) traf doppelt, dazu trugen sich noch Emil Vincazovic (25.), Andre Baier (50.) und Felix Miltkau (84.) in die Torschützenliste ein.

HSV Langenfeld II – Inter Monheim 3:3 (1:1). Punkteteilung im Derby: Mustafa Ipekci (26.) brachte den Gastgeber in Führung, Abdullah Albayrak glich rund zehn Minuten später aus. Samet Akarsu (56./68.) traf in der zweiten Halbzeit doppelt für das Inter-Team, Sinan Yalca (58.) und Henrik Scholz (67.) erzielten die Tore für die Zweitvertretung des HSV.

Dersimspor Solingen – SSV Lützenkirchen 4:1 (0:0). In der Klingenstadt erwischten die Lützenkirchener einen gebrauchten Tag. Die Mannschaft von Trainer Toni Diomedes hielt nur gut eine Stunde mit, ehe die Gastgeber für die Entscheidung sorgten. Yannick Taube erzielte elf Minuten vor dem Abpfiff den Ehrentreffer.

SSVg. 06 Haan – SSV Berghausen II 2:1 (1:1). Die Gäste aus Langenfeld-Berghausen gingen in der 28. Minute durch ein Tor von Pascal Habermann in Führung, mit dem Pausenpfiff glichen die Haaner aus. Der Siegtreffer fiel erst in der Schlussminute.