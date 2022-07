Preise in Eiscafés : Das Eis in Solingen wird demnächst teurer

Noch verkauft André Rizzello sein Eis für einen Euro pro Kugel. Im kommenden Jahr wird es vorraussichtlich teurer. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Kosten für Milch, Becher und die Lieferung steigen. Das bereitet den Eishändlern in Solingen große Sorgen. Noch sind die Preise für eine Kugel Eis stabil, spätestens im kommenden Jahr dürfte sich das aber ändern.

Die für die kommende Woche angekündigten Temperaturen von mehr als 30 Grad lassen sich für viele nur mit einer Abkühlung aushalten – zum Beispiel einem leckeren Eis. In Solingen zahlt man dafür in vielen Fällen noch genauso viel wie im vergangenen Jahr – aber wohl nicht mehr lange. Denn die steigenden Kosten machen es den Eiscafés schwer, die Preise zu halten.

Im Eiscafé Rizzello in Höhscheid beispielsweise werde es voraussichtlich eine Erhöhung geben, allerdings erst im kommenden Jahr. „Ich finde es sehr unsympathisch, mitten in der Saison zu erhöhen“, sagt Inhaber Andrè Rizzello. Nötig wäre es aber, um wirtschaftlich zu bleiben. „Ich müsste eigentlich auf zwei Euro pro Kugel gehen“, sagt Rizzello – das wäre doppelt so viel wie der aktuelle Preis. „Was mir am meisten Angst macht, sind die Verpackungen.“ Mit der Änderung im Verpackungsgesetz zum 1. Juli müsse er nun alle Verpackungen registrieren – das betreffe auch Eisbecher und Löffel. Hinzu käme eine neue Verpackungssteuer und die Pflicht zu recycelbaren Materialien. Inzwischen zahle Rizzello im Einkauf 15 Cent pro Löffel, vorher waren es ein bis zwei Cent. Hinzu komme der bereits gestiegene Mindestlohn, der im Oktober noch einmal auf 12 Euro pro Stunde steige. Wie Rizzello seine zwölf Aushilfen dann bezahlen werde, wisse er noch nicht.

„Ich denke, ich werde mich nächstes Jahr 1,50 Euro pro Kugel nähern“, sagt er. Bis dahin müsse er in diesem Jahr eben kürzertreten. Denn neben den Verpackungen sind auch alle anderen Kosten gestiegen, so der Eishändler. Habe er zuvor noch 7,99 Euro für eine Zehn-Liter-Packung Milch gezahlt, liege der Preis inzwischen bei 13 Euro. „Auch die Sahne ist um fünf Euro in die Höhe geschossen.“

Und es sei nicht abzusehen, wie weit die Preise in den kommenden Wochen und Monaten noch steigen, sagt wiederum Marco Brescacin. „Wir müssen erst mal sehen, wo die Obergrenze ist“, so der Inhaber des Eiscafés Venezia in der Innenstadt, wo eine Kugel zurzeit 1,10 Euro kostet. Wegen der unsicheren Lage habe er die Preise noch nicht erhöht. Im Laufe des Jahres sei das aber unvermeidbar, fürchtet er – „wenn es sich dann überhaupt noch lohnt, aufzumachen.“

Um zehn Cent hat das Eiscafé Giulia am Gräfrather Marktplatz die Kugeln in dieser Woche erhöht. Sie kosten jetzt 1,30 Euro auf die Hand, 1,50 Euro im Café. Das sei nicht schön, sagt Inhaberin Giulia Luth, aber nötig. Immerhin seien die Reaktionen der Stammgäste bislang ausschließlich positiv und verständnisvoll gewesen. Doch wirklich kostendeckend sei es durch die Erhöhung noch immer nicht in allen Fällen. „Teilweise zahlen wir noch drauf pro Sorte.“ Höher habe man die Preise aber nicht ansetzen wollen, so Luth. „Wir haben das Café vor drei Jahren übernommen und dann erst im letzten Jahr von einem Euro auf 1,10 Euro erhöht.“ Denn so kurz nach der Übernahme die Preise zu erhöhen, komme selten gut an bei den Gästen.