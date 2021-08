Paralympics in Japan : Para-Athleten freuen sich über Regen in Miyazaki

Die Paralympics-Athleten des TSV Bayer 04 bei ihrer Ankunft im Trainingslager in Miyazaki. Foto: Jörg Frischmann/TSV Bayer 04 Leverkusen/Jörg Frischmann

Leverkusen Die Leverkusener haben ihr Trainingscamp in der Universitätsstadt beendet und sind inzwischen in Tokio angekommen. Teammanager Jörg Frischmann lobt die Organisation – und die Stimmung in der Leverkusener Delegation.

Die Para-Athleten des TSV Bayer 04 haben ihre erste Trainingswoche in Japan abgeschlossen. Acht Tage bereitete sich das Team in Miyazaki auf die am Dienstag mit der Eröffnungsfeier in Tokio beginnenden Paralympics vor. Jörg Frischmann zieht ein positives Zwischenfazit. „Die Stimmung im Team ist wirklich gut und auch das Funktionsteam hat trotz eingeschränkter Möglichkeiten viel Spaß“, berichtet der Teammanager.

Schon bei der Ankunft auf dem Flughafen Haneda sei laut Frischmann alles „top organisiert“ gewesen. Nachdem die Gruppe aus Leverkusen negativ getestet wurde, ging es per Inlandsflug nach Miyazaki weiter. Das sogenannte „Host Town“-Programm der japanischen Regierung hatte dafür gesorgt, dass sich viele Präfekturen um deutsche Teams bemüht hatten. Speziell für Covid-Maßnahmen hatte die japanische Regierung Geld zur Verfügung gestellt. Da die Stadt Schimabara nicht das gesamte deutsche Team aufnehmen konnte, erfolge eine Aufsplittung in zwei Gruppen. Der Block Sprint/Sprung/Amputierte, der in Leverkusen angesiedelt ist, beschloss darauf, nach Miyazaki zu gehen. Die Sportler wohnten in dem Hotel, in dem zuvor bereits die deutschen olympischen Leichtathleten zu Gast waren.

„Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat ein erfahrenes Team um Siggi Schonert, das seit Jahren Trainingslager für den DLV vorbereitet“, sagt Trainer Karl-Heinz Düe. Entsprechend optimal seien die Bedingungen vor Ort gewesen. „Die Entscheidung, nach Miyazaki zu gehen, war für mich daher sofort klar.“

Im Vorfeld hatten die Leverkusener ein 90 Seiten umfassendes Hygienekonzept erhalten. Zu den Regeln zählten unter anderem, dass es keinen Kontakt zu anderen Hotelgästen geben durfte und sie sich im Außenbereich ausschließlich im „Olympic Garden“ bewegen konnten. Vor Ort herrschte zudem eine strikte Maskenpflicht, im Essensraum gab es Zweier-Tische mit Plexiglastrennung.

Zum Trainingsplatz fuhren die Parasportler jeden Tag in zwei Gruppen mit einem Shuttle-Bus – Radfahren war coronabedingt untersagt. Das Stadion, das Schwimmbad und der Kraftraum standen dem deutschen Team zur exklusiven Nutzung zur Verfügung. „Wir hatten alles, was wir brauchten“, sagt Coach Düe. In ihr Herz geschlossen haben die Sportler in den vergangenen Tagen Platzwart „Master Kay“. Der ehemalige japanische Sprinter bereitete unter anderem die Sandgrube vor, kümmerte sich aber auch um Getränke und stellte Eisbäder zur Verfügung.

Einzig das Wetter spielte nicht so richtig mit. Bei Trainings von Irmgard Bensusan, Johannes Floors und Co. regnete es häufig. Allerdings hatte der Regen auch einen Vorteil: Die Luftfeuchtigkeit war nicht so hoch wie befürchtet. Frischmann: „Das Wetter ist uns insgesamt entgegengekommen, auch wenn die Bedingungen vor allem für die Weitspringer bei Regen alles andere als optimal waren.“