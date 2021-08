Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen stellt sich neu auf – Globetrotterin kommt

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen aus Opladen verstärken sich mit der US-Amerikanerin Ambrosia Anderson, die in ihrer Laufbahn als Spielerin schon weit herumgekommen ist. Trainerin Grit Schneider hat die Kaderplanung für kommende Saison abgeschlossen.

Dazu können Opladens Verantwortliche zwei externe Zugänge präsentieren. In Ambrosia Anderson, die zuletzt eine zweijährige Pause einlegte, kommt eine US-Amerikanerin zum BBZ. Sie soll auf der Forward-Position zum Einsatz kommen. Die Vermittlung erfolgte durch die ehemalige Opladener Spielerin Romy Bär. „Wir haben schon beim Kennenlernen gemerkt, dass wir vom Team-Basketball her gleich denken. Trotz ihrer Pause hat man in den ersten Einheiten direkt gesehen, was sie für ein Leistungsvermögen besitzt“, schwärmt Schneider von der 31-Jährigen, die schon seit einiger Zeit in Deutschland lebt, zuvor aber auch in Portugal, Israel, Tschechien, Frankreich, Australien und Belgien gespielt hat.