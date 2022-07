Fußball : GW Vernum zittert sich ins Viertelfinale

Die Walbecker Abwehr um den 19-jährigen Torhüter Steffen Linßen hinterließ über weite Strecken einen sicheren Eindruck. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Letzter Vorrunden-Spieltag um den Voba-Cup: Im Gelderner Derby reicht den Grün-Weißen ein 1:1 gegen den SV Walbeck zum Weiterkommen. Der TSV Wa.-Wa. II sorgt mit 4:1 gegen Arminia Kapellen für eine Überraschung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Die drei favorisierten Bezirksligisten, vier A-Ligisten und der B-Ligist TSV Wachtendonk-Wankum II: So setzt sich das verbliebene Feld nach dem letzten Vorrunden-Spieltag um den Voba-Cup zusammen.

GW Vernum – SV Walbeck 1:1 (1:1). Vor allem nach dem Wechsel boten die beiden Lokalriven, die künftig im Kreisliga-Oberhaus aufeinander treffen, unterhaltsamen Fußball. Fast hätte der Bezirksliga-Absteiger aus Walbeck das Spiel in der Schlussphase noch gedreht. So aber reichte den Vernumern das Unentschieden zum Einzug ins Viertelfinale. Ein wenig schleppend begannen die ersten 45 Minuten, eine Halbchance besaß Walbecks Marcel Giesen. Die Vernumer waren leicht feldüberlegen, benötigten aber gute 20 Minuten für die ersten Möglichkeiten. Gleich zweimal war es Justin Regenhardt, der in aussichtsreicher Position scheiterte. In der 38. Minute dann aber der verdiente Führungstreffer. Eine leicht abgefälschte Flanke von Felix Claßen landete beim frei stehenden Daniel Dück, der zum 1:0 einschob.

Info Das Viertelfinale steigt am Mittwochabend Mittwoch, 20. Juli, 20 Uhr: SV Sevelen – TSV Weeze, TSV Wachtendonk-Wankum II – Spvgg. Rheurdt-Schaephuysen, Grün-Weiß Vernum – FC Aldekerk, SV Veert – SV Straelen II.

Wesentlich lebendiger und mit vielen Torraumszenen ging es nach der Pause weiter, auch weil die Gäste nun viel besser im Spiel waren. Die besseren Möglichkeiten hatte zunächst Vernum. Justin Degenhardt machte vor dem Walbecker Tor einen Schlenker zu viel, Luca Strompen hatte Pech bei einem Pfostenschuss. Dann traf Sven Jansen (70.) für die Walbecker ebenfalls nur den Pfosten, ehe Felix Claßen mit einem Eigentor den Gästen zum Ausgleich verhalf. Anschließend war Walbeck dem Siegtreffer in einigen Situationen sehr nahe, am Ende reichte es für die Platzherren. „Die erste Hälfte haben wir dominiert, trotz einiger Fehler nach der Pause bin ich zufrieden“, sagte Vernums Trainer Sascha Heigl. „Vor der Pause waren wir nicht wach genug, haben uns dann deutlich verbessert“, meinte SVW-Coach André Birker.

FC Aldekerk – TSV Nieukerk 4:1 (2:1). Bereits am Freitag fand dieses Derby vor stattlicher Kulisse statt. Die favorisierten Gastgeber brauchten eine Weile, ehe sie gegen den Kreisligisten aus dem Nachbarort die Oberhand gewannen. Jan Blume und Gian-Luca Vins legten in der 34. und 41. Minute zwei Tore vor, Nieukerks Felix Brusius verkürzte noch vor dem Wechsel auf 2:1. Nach einer Stunde Spielzeit ging es dann fast nur noch in Richtung des Gästetores, ein Doppelpack von Justus Voelkel und Finn Blume sorgte für die Vorentscheidung. Zwei Pfostenschüsse bewahrten den TSV vor einer höheren Niederlage. „Es war in einem fairen Derby ein verdienter Sieg“, sagte FCA-Coach Danny Thönes.

Union Kervenheim - SV Sevelen 4:6 (1:1). „Es war kein gutes Spiel. Ich war froh, dass drei Spieler aus der Dritten ausgeholfen haben, sonst hätten wir gar nicht antreten können“, sagte Sevelens Trainer Michael Foehde nach der bisher torreichsten Begegnung des Turniers. Im ersten Durchgang war die Torquote noch auf niedrigem Niveau, Kervenheim führte nach zwei Minuten durch Kevin Gwosdz, Phi­lipp Langer (25.) glich aus. Nach der Pause gingen die Gäste durch Andreas Terhoeven und Lucas Rütten zweimal in Führung, die Union glich durch Tore von Jan-Niklas Schmitz und Sebastian Müller jeweils aus. Durch weitere Treffer von Lucas Rütten (2) und Langer zogen die Gäste auf 3:6 davon, ehe dem C-Ligisten durch Sebastian Bloszczyk noch der vierte Treffer gelang.

Union Wetten – SV Veert 2:3 (1:2). Als zweites Team hat sich in der Gruppe 2 der SV Veert fürs Viertelfinale qualifiziert, wobei den Gästen schon ein Unentschieden gereicht hätte. Im ersten Durchgang sah es ein wenig nach Sommerkick aus, effizienter waren dabei die Veerter. Bereits nach vier Minuten erzielte Serkan Külcür den Führungstreffer, Marvin Kowalsky legte zum 2:0 für die Gäste nach (21.). Kai Hermsen brachte die Hausherren vor dem Wechsel auf 1:2 heran. „Nach der Pause hatten wir eine gute Drangperiode, haben daraus aber leider nichts Zählbares gemacht“, sagte Wettens Trainer Christian Offermanns. Stattdessen erhöhte Louis Genego in der 86. Minute auf 3:1, ehe Offermanns in der Nachspielzeit den zweiten Wettener Treffer erzielte.