Fußball, Landes- und Bezirksliga : FC Leverkusen legt Grundstein für Sieg in Hälfte eins

Haben mit ihrem neuen Team den ersten Saisonsieg gefeiert: 1:0-Torschütze Michael Urban (l.) und Patrick Paffrath (2.v.l.) vom FC Leverkusen. Foto: Uwe Miserius Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bezirksliga-Fußballer aus Leverkusen bezwingen das Team aus Frechen 3:0. Für Landesligist SV Schlebusch startet die Saison am Sonntag in Porz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Fußball-Landesliga: Sportvereinigung Porz – SV Schlebusch. Anders als in den Vorjahren, in denen die Schlebuscher Fußballer stets zu den Anwärtern auf einen der vorderen Plätze in der Landesliga zählten, geht es in der nun beginnenden Saison für die Mannschaft um Trainer Stefan Müller um eine Platzierung zwischen dem siebten und zehnten Rang. Das hat vor allem mit den Veränderungen im Kader zu tun, aber auch mit Verletzungspech.

„Wir hatten permanent mit Ausfällen zu kämpfen und konnten viel zu selten in kompletter Besetzung arbeiten. Hinzu kommen die späten Abgänge, die uns wehtun“, betont der Übungsleiter. Michael Urban und Patrick Paffrath haben sich dem Nachbarn FC Leverkusen angeschlossen, Jan-Eric Birken (nach Frechen) und Marco Mandrella (nach Marialinden) hinterlassen ebenfalls große Lücken. „Jammern gilt aber nicht – ich sehe dafür einige sehr interessante Spieler, die sich jetzt bei uns bestens entwickeln können“, betont Müller. „Gelingt das, werden wir auch die nötigen Punkte holen.“

Am Sonntag (15 Uhr) sind die Schlebuscher nun zu Gast in Köln-Porz. Die Gastgeber gehören zu den Favoriten auf eine Spitzenplatzierung. Zwar setzte sich der SVS vor zwei Wochen im Pokal noch mit 3:2 beim Konkurrenten durch, doch damals fehlten Porz etliche wichtige Akteure. Man gehe daher als klarer Außenseiter in die Partie – eine neue Rolle, an die sich die Müller-Elf erst gewöhnen muss.

Für das Auftaktspiel erschwerend hinzu kommen die Ausfälle beim SVS. Die Urlauber Mustafa Uzun und Janik Ring fallen aus, dazu plagen sich Nedim Basic, Tim Herbel und Marcel Schulz mit Blessuren herum. Große Hoffnungen setzt der Coach daher auf den aus der A-Jugend aufgerückten Jakob Bärschneider, der sich in der Vorbereitungsphase in den Vordergrund gespielt hat. Auch der aus Flittard gewechselte Maurice Mayer, Noah Gonschior sowie die beiden erfahreneren Mustafa Uzun und Sebastian Bamberg haben in den vergangenen Wochen positiv auf sich aufmerksam gemacht.

Bezirksliga: FC Leverkusen – SpVg Frechen 20 (U23) 3:0 (3:0). Nach dem enttäuschenden Remis zum Auftakt in Zündorf haben sich die Fußballer aus Leverkusen deutlich gesteigert und gegen die Frechener Zweitvertretung den ersten Saisonsieg gefeiert. „Das war in allen Bereichen besser als das erste Spiel und hätte sicherlich noch deutlicher ausfallen können. Wir haben mit einer erneut starken ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg gelegt und dieses Mal auch konzentriert bis zum Ende verteidigt“, berichtete Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis.

Die Platzherren begannen stark und gingen durch Sommerzugang Michael Urban folgerichtig in Führung (15.). Ein Doppelpack von Torjäger Vincenzo Bosa (20./25.) stellte die Weichen früh auf Sieg. Liridon Hoxhaj hätte in der ersten Halbzeit das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können, doch der Mittelfeldspieler ließ zwei gute Gelegenheiten ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel agierte der FCL weniger zielstrebig als noch in den ersten 45 Minuten – in Gefahr geriet der Sieg aber nicht mehr.

Weiter geht es für die Tsaprantzis-Elf am Sonntag (15.15 Uhr) bei Germania Geyen, das mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet ist. Der erste Saisonsieg bringt wichtige Punkte, kann die Sorgen des Trainers aber nur bedingt schmälern. „Wir haben aktuell mit extremen personellen Problemen zu kämpfen. Ich hoffe, dass alle anderen Spieler näher zusammenrücken und die nächsten drei Punkte holen werden“, sagt Coach.