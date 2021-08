Fußball, Landesliga : SVS gibt sich früh geschlagen

Leverkusen Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch haben drei Tore binnen fünf Minuten kassiert. Zum Ligastart setzte es für die Mannschaft von Coach Stefan Müller ein 1:4 bei der SpVg. Porz.

Schon am Dienstag (19.30 Uhr) geht es für die Schlebuscher in der vierten Runde des Kreispokals beim C-Ligisten Mevlana Porz weiter. Das erste Heimspiel steigt dann am kommenden Wochenende, wenn die Schlebuscher den SSV Homburg-Nümbrecht empfangen.

Der Start in die Partie bei der SpVg. Porz verlief aus Sicht der Gäste nicht einmal schlecht, auch wenn sich das Geschehen vorrangig zwischen den beiden Sechzehnern abspielte. Mit der ersten guten Gelegenheit gingen die Hausherren dann aber gleich in Führung. Justin Stauner im Tor der Schlebuscher war machtlos (20.).

Auch den Start in die zweite Halbzeit verschlief sein Team: Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Gastgeber auf 4:0. Danach sammelten sich die Schlebuscher etwas und traten präsenter in den Zweikämpfen auf. Gleichwohl fehlte es in der Offensive nach wie vor an Ideen. Dass zunächst nicht mehr viel passierte, lag Coach Müller zufolge aber auch daran, dass der Gegner es im zweiten Spielabschnitt etwas ruhiger angehen ließ. Kurz vor dem Abpfiff betrieb Sebastian Bamberg noch Ergebniskosmetik.