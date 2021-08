Fußball, Bezirksliga : FCL zeigt sich spielfreudig und gewinnt mit 3:1

Leverkusen Die Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen haben den zweiten Sieg der noch jungen Saison eingefahren. Beim 3:1-Auswärtserfolg gegen Germania Geyen überzeugte das Team von Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis auch spielerisch.

Fußball-Bezirksliga: Germania Geyen – FC Leverkusen 1:3 (0:1). Das Unentschieden zum Saisonauftakt haben Leverkusens Fußballer spätestens mit dem Auswärtssieg am Sonntag beim Tabellenzehnten in Geyen vergessen gemacht. Mit jetzt sieben Punkten aus drei Partien steht die Mannschaft von Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis blendend da. „Das war ein sehr guter Auftritt der gesamten Truppe. Sie hat von Anfang bis Ende extrem konzentriert agiert“, betonte der Übungsleiter.

Die Gäste zeigten sich vom Start weg spielfreudig. Narciel Mbuku und Jan Ruhnau-Geuenich verbuchten in der Anfangsphase eine erste Doppelchance. Aristote Mambasa Masudi brach dann in der 24. Minute den Bann und erzielte das 1:0 für den FCL. Das Tor brachte viel Ruhe in die Aktionen der Gäste, die direkt nach der Pause durch Mbuku auf 2:0 erhöhten. Das 3:0 durch Michael Urban nach 51 Minuten sorgte für zusätzliche Sicherheit. Geyen verkürzte noch einmal nach einer gespielten Stunde per Freistoß auf 1:3, eine echte Aufholjagd blieb jedoch aus.