Heimspiel gegen Essen : Fußballerinnen müssen auch in Personalnot punkten

Leverkusen Die Verletztenliste bei Bayers Frauen ist lang. Trainer Achim Feifel übt sich vor dem Spiel gegen Essen dennoch in Optimismus.

Gut möglich, dass die ein oder andere Rückkehrerin bereits am Sonntag beim Heimspiel gegen die SGS Essen (14 Uhr, Kurtekotten) wieder zum Kader gehört – oder besser gesagt: gehören muss. Dazu zwingt den Übungsleiter die immer angespanntere Personalsituation. „Die ein oder andere Verletzung oder Sperre lässt sich ja verkraften. Aber was wir diese Saison durchmachen, ist echt nicht mehr normal“, beklagt der Trainer. Die neuesten Kapitel der nicht enden wollenden Serie schlechter Nachrichten: Lena Uebach ist nach ihrer Gelb-Roten Karte gegen Wolfsburg gesperrt. Beim 0:7 gegen den Spitzenreiter verletzte sich zudem Henrietta Csiszár leicht. Ob sie rechtzeitig für das Essen-Spiel fit wird, bleibt abzuwarten. Relativ sicher nicht zur Verfügung steht zudem Gianna Rackow, die sich unter der Woche krankmeldete.

Es wäre nun ein Leichtes für Feifel, die zahlreichen Ausfälle als eine Entschuldigung für möglichen Misserfolg vorzubereiten – zumal die SGS als Tabellenvierter nicht zu den einfacheren Gegnern zählt. Aber so ist er nicht gestrickt. „Wir haben gegen Duisburg, Köln und Sand Punkte liegen lassen und stehen nun in der Pflicht“, betont er. Noch zwei Partien trennen Feifel von der Winterpause, nach der er personell – so die Hoffnung – wieder deutlich größere Auswahl haben wird. Und in denen will der Bayer-Coach freilich unbedingt punkten.