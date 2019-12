Topspiel am Samstag : TuS 82 empfängt das Team der Stunde

Leverkusen Am Samstag ist im BTB Aachen der Tabellendritte der Regionalliga-Nordrhein zu Gast in der Bielerthalle.

Der TuS 82 Opladen ist zurück an der Tabellenspitze. Und dort möchte der Handball-Regionalligst natürlich bleiben. Der Gegner am Samstag (19.30 Uhr) hat es allerdings in sich. Im Burtscheider Turnerbund Aachen (BTB) kommt die formstärkste Mannschaft der Liga in die Bielerhalle. Fünf Mal in Folge hat sie zuletzt gewonnen und ist auf Rang drei geklettert – zwei Zähler hinter den Leverkusenern.