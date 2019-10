Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen sind beim Letzten in Duisburg gefordert

Madeline Gier und ihre Teamkolleginnen von Bayer Leverkusen peilen in Duisburg die nächsten Punkte an. Foto: imago

Leverkusen Nach der Niederlage gegen Sand ist für Bayers Fußballerinnen vor dem Spiel in Duisburg. Trainer Achim Feifel warnt, den „unbequemen Gegner“ nicht zu unterschätzen.

Die unnötige Niederlage gegen den SC Sand schmerzt Bayers Fußballerinnen zwar immer noch, aber immerhin sind die personellen Auswirkungen nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Für das Spiel am Sonntag in Duisburg (14 Uhr) müssen Lena Uebach und Nicole Banecki natürlich noch passen. Aber Coach Achim Feifel rechnet schon in wenigen Wochen mit der Rückkehr des Duos.