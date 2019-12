Kriselnder Drittligist : Der Leichlinger TV steht gegen die Ahlener SG unter Siegzwang

Leichlingen Der kriselnde Handball-Drittligist meldet seine Reserve vom Spielbetrieb ab und hat vor dem wichtigen Kellerduell gegen Ahlen akute Personalprobleme.

Dem Leichlinger TV gehen die Handballer aus – in zweifacher Hinsicht. Die Drittliga-Handballer zählen vor dem Kellerduell mit der Ahlener SG am Sonntag (17 Uhr) sechs Verletzte. Parallel dazu kam dem Verein gar eine ganze Mannschaft abhanden. Anfang der vergangenen Woche meldeten die Leichlinger ihre zweite Mannschaft aus der Kreisliga ab. Es entsteht eine Lücke, die sich in absehbarer Zeit nicht schließen wird.