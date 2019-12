Pleiten für TSV und LTV : Faustball-Teams mit Rückschlägen

Rhein-Wupper Die Bundesliga-Faustballerinnen des TSV Bayer 04 treten weiter auf der Stelle. Die von Kerstin Müller trainierte Mannschaft unterlag am Wochenende gleich zwei Mal: bei Gastgeber SV Moslefehn und gegen den VfL Kellinghusen.

In Wardenburg kassierte der TSV gegen den Tabellenvierten eine 2:3-Niederlage (7:11/11:9/11:9/4:11 und 4:11), überzeugte dabei aber in den Sätzen zwei und drei. Noch knapper ging es im anschließenden Duell mit dem Siebten VfL Kellinghusen zu – doch auch dieses Aufeinandertreffen entschied der Gegner mit 3:2 knapp für sich. Nach dem 11:6 gingen die nächsten Durchgänge mit 10:12 und 7:11 an die Norddeutschen. Im vierten Satz war wieder das Bayer-Team (11:8) an der Reihe, das den entscheidenden Umlauf dann mit 10:12 verlor.