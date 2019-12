Frauenfußball-Bundesliga : Wolfsburg lässt Fußballerinnen keine Chance

Leverkusen Bayers Bundesliga-Frauen liegen gegen das Star-Team des VfL schon zur Halbzeit klar in Rückstand und verlieren am Ende 0:7.

Fans von Bayers Fußballerinnen, die das Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Fernseher verfolgen wollten, hätten sich im Nachhinein wohl gewünscht, Eurosport hätte sich noch etwas länger Zeit gelassen. Just als der Sender in der elften Spielminute vom Skispringen in die bereits laufende Partie schaltete, fiel auch schon das erste Gegentor durch Ewa Pajor. Und es ging ebenso unerfreulich weiter. Mit 0:7 (0:4) unterlagen die Leverkusenerinnen schließlich dem internationalen Star-Ensemble. Der Titelverteidiger spielte das Team von Trainer Achim Feifel dabei zum Hinrunden-Abschluss her wie noch kein Gegner in dieser Saison.