Basketball in der Region : Fast-Break will Tabellenführung in Essen verteidigen

Fast-Break will Tabellenführung in Essen verteidigen

Basketball in der Region

Rhein-Wupper Trainer Thomas Pimperl und seine Basketballer nehmen die Partie beim Tabellenelften keineswegs auf die leichte Schulter.

Basketball, 1. Regionalliga: TSV Bayer 04 Leverkusen II – RheinStars Köln. Am zweiten Spieltag der Rückrunde bekommt es die Giants-Reserve am Freitag (20 Uhr) mit dem Tabellenführer aus Köln zu tun. Im Hinspiel musste sich die von Matthew Watson trainierte Mannschaft am Ende zwar mit 69:78 geschlagen geben, lag nach dem dritten Viertel aber mit dem 57:59 noch gut im Rennen. „Das ist ein Top-Team und die stehen zurecht ganz vorne. Wir können ohne Druck aufspielen“, erklärt Watson.