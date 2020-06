Sanierung nach Übernahme : Fressnapf öffnet am 25. Juni unter neuer Leitung

Der Fressnapf in Opladen war vorübergehend geschlossen. Ende des Monats wird das Geschäft an der Düsseldorfer Straße wieder aufgemacht. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Seit gut zehn Tagen ist die Fressnapf-Filiale am Weiher in Opladen geschlossen. Viele Kunden rätselten: für immer? Nun kündigt das Unternehmen in einer Pressemitteilung eine Neueröffnung an.

„Nachdem sich Fragen besorgter Tierfreunde, Kunden, Medien und Politik in Leverkusen-Opladen mehren, gibt die Fressnapf-Gruppe Entwarnung: Die derzeitige Schließung steht nicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“, heißt es darin.

Vielmehr habe der neue Inhaber und Franchisepartner Christian Bartky sich nach der Übernahme für eine umfassende Sanierung der Filiale entschieden. Die Neueröffnung ist für Donnerstag, 25. Juni, geplant. Bartky, der aus Köln stammt, sagt: „Wir investieren langfristig in den Standort Leverkusen-Opladen und freuen uns auf unsere neue Aufgabe hier. Der Standort wird nun auf die aktuellen und zeitgemäßen Kundenbedürfnisse angepasst und umfangreich modernisiert.“

Unter anderem soll es künftig möglich sein, ausverkaufte Produkte im Markt vor Ort über ein Tablet nachzubestellen und sogar nach Hause liefern zu lassen. Neu wird auch die Aquaristik-Abteilung sein, in der sich alles um Fische dreht. Kompetenzen für diesen Bereich werden aus dem großen Fressnapf-Markt in Bonn.

Bereits seit mehr als zehn Jahren ist Bartky Franchisepartner der Fressnapf-Gruppe. Er beschäftigt über 80 Mitarbeiter und betreibt Märkte im Rhein-Sieg-Kreis, Bonn, Köln, Bergisch Gladbach und künftig auch in Leverkusen-Opladen.