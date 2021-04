Kostenpflichtiger Inhalt: Neustart in Leverkusen : Bahn-Akademie kehrt zurück nach Opladen

Noch hängt das alte Signet von „PMC Rail“ am Gebäude an der Werkstättenstraße. Schon bald soll dort neues Leben einkehren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach dem Abgang von „PMC Rail“ soll es noch in diesem Jahr einen Neustart der Akademie für Bahner unter der Regie von „Global Rail Trust“ im Gebäude an der Werkstättenstraße in der Neuen Bahnstadt geben.