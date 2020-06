Kandidatenliste : FDP setzt bei Ratswahl auf Frauen-Power

Leverkusen In Vorbereitung auf die Kommunalwahl setzt die Leverkusener FDP personell auf Frauen-Power, inhaltlich auf das Zukunftsthema Digitalisierung. Auf Ihrer Kreiswahlversammlung am Sonntag hat die Partei ihre Kandidaten für den Stadtrat und die Bezirksvertretungen gewählt. Dabei besetzen zwei Frauen die Listenplätze eins und zwei.

Klares Ziel der Liberalen: Am 13. September mit einer starken Fraktion in den nächsten Stadtrat einzuziehen. Gelingen soll das mit einer bunt durchmischten Kandidatenliste. Angeführt wird diese Liste von der Sprecherin der Liberalen im Stadtrat, Monika Ballin-Meyer-Ahrens (59), die von der FDP bereits im Januar zur Oberbürgermeisterkandidatin gewählt wurde. Sie ist bislang die einzige Frau unter unter sechs männlichen Bewerbern für das Amt. Auf Platz zwei tritt Valeska Hansen (45) an, gefolgt von Jörg Berghöfer (62) und Uwe Bartels (52), der zudem die Liste der FDP für die Bezirksvertretung I anführt. Chancen auf einen Einzug in den Rat darf sich auch der langjährige Kreisvorsitzende der FDP Leverkusen, Guido Fischer (61), auf Platz fünf noch ausrechnen.