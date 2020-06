Frauenfußball: Bundesliga : Im verregneten Sinsheim gehen Bayers Frauen unter

Jessica Wich – hier im Zweikampf mit der Hoffenheimerin Isabella Hartig (r.) – erzielte bei der Niederlage in Sinsheim ihr erstes Saisontor für die Leverkusenerinnen. Foto: imago images/foto2press/Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Leverkusen Die von Achim Feifel trainierten Bundesliga-Frauen von Bayer 04 Leverkusen verlieren das Liga-Spiel bei der TSG Hoffenheim klar mit 1:4. In der zweiten Halbzeit schwinden die Kräfte bei den Fußballerinnen der Werksklubs.

Die 120 Minuten am Kurtekotten wirkten dabei in den beiden Halbzeiten des Ligaspiels höchst unterschiedlich nach. Vor der Pause präsentierten die Leverkusenerinnen im Dauerregen in Sinsheim sich zunächst ebenso selbstbewusst wie entschlossen und machten dem Favoriten das Leben sogar schwieriger als drei Tage zuvor. „Bis zur Pause haben wir das richtig gut gemacht, sehr sicher gestanden und weniger Torchancen zugelassen als im Pokal“, betonte Trainer Achim Feifel.