Niederlage im Kellerduell : Abstiegssorgen von Bayers Fußballerinnen werden größer

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer 04 verlieren ihre erste Partie nach der Zwangspause 0:2 gegen den MSV Duisburg und stecken mitten im Abstiegskampf. Am Dienstag (14 Uhr) gilt es für das Team von Trainer Achim Feifel im Pokal gegen die TSG Hoffenheim aber zunächst darum, eine Reaktion zu zeigen.

Achim Feifel kannte kein Erbarmen. Kurz nach dem Schlusspfiff holte der Trainer von Bayers Fußballerinnen sein ebenso erschöpftes wie enttäuschtes Team zusammen und geigte ihm lautstark die Meinung. Redebedarf gab es reichlich nach dem 0:2 (0:2) gegen den MSV Duisburg, der durch den Sieg am Kurtekotten bis auf einen Punkt an die Leverkusenerinnen herangerückt ist – und nach wie vor ein Spiel weniger absolviert hat. „Klar ist, dass wir spätestens jetzt im Abstiegskampf stecken“, sagte der Coach.

Ausreden wollte er keine gelten lassen. Die ungewohnte Atmosphäre beim ersten Geisterspiel? Habe keine Rolle gespielt. Oder die Zwangspause und die Tatsache, dass Duisburg früher wieder in kleinen Gruppen trainieren konnte? Kein Argument für Feifel, zumal der Gegner mit nur einer Feldspielerin auf der Bank anreiste und in der Schlussphase notgedrungen beide Ersatzkeeperinnen aufs Feld schicken musste. Die Fehler bei den Gegentoren durch Nina Lange (3./38.)? Waren vorhanden – zu kurze Kopfballabwehr nach einer Ecke beim 0:1, ein Ausrutscher von Henrietta Csiszár beim Konter zum 0:2 –, aber nicht das, was den Trainer so auf die Palme brachte.