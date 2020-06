Serie Fußballfans in Ratingen (Teil 4, Sandra Schwekendiek) : „Man sollte Bayer 04 respektieren“

Ratingen Ratingen ist eine fußballbegeisterte Stadt – mit breit gefächerten Sympathien. In unserer Serie berichten Anhänger unterschiedlicher Vereine über die Liebe zu ihrem Klub, ihre schönsten Fan-Erlebnisse, -Rituale und -Träume.

Dass ein rheinisches Mädel, das durchweg mit rheinischem Fußball sozialisiert wurde, glühende Anhängerin eines rheinischen Klubs ist, überraschend wenig. Welcher das ist, überrascht aber doch, denn obwohl sie in Köln geboren wurde, ihre ersten Stadionbesuche in Düsseldorf hatte und ihr Lebensgefährte ein eingefleischtes Duisburger „Zebra“ ist, ist Sandra Schwekendiek Fan von Bayer 04 Leverkusen.

Sie selbst hält das für weniger ungewöhnlich. „In Leverkusen wird einfach guter Fußball gespielt“, streicht sie das Hauptkriterium heraus. Und dass der einst als Betriebssportverein des Chemie-Riesen gegründete Bundesligist vielerorts immer noch als „Plastikclub“ ohne Seele gilt, kontert sie mit einem einfachen Hinweis: „Leverkusen spielt seit mehr als 40 Jahren ununterbrochen in der ersten Liga. Wann will man denn mal anfangen, von einem Traditions-Verein zu sprechen?“

Serie Durch die Coronavirus-Pandemie können Fußballfans aktuell ihre Teams nicht in den Stadien unterstützen. Unsere Redaktion stellt in einer losen Serie dafür Fans vor, die für den Profi-Klub ihres Herzens auch in schwierigen Zeiten da sind. Bisher erschienen: „Mit Fortuna von der Oberliga bis nach Europa?“ mit Marc Losch, „Stimmgewaltig für Eintracht Frankfurt“ mit Jörg Linskens und „Generationenlang blau-weiß für den MSV“ mit Familie Derichs.

Ihre eigene Fußball-Begeisterung hingegen hatte eine längere Pause. „Ich komme aus einer fußballinteressierten Familie, habe Panini-Bilder gesammelt und früh Bundesligaspiele besucht, dann aber wurden erst einmal andere Dinge interessanter“, erinnert sich die seit Kindertagen in Ratingen lebende Schwekendiek. Erst die WM 1998 und ein zeitgleich stattfindender Mädels-Urlaub brachten ihre persönliche Leidenschaft fürs runde Leder zurück. Und gerade da startete Bayer Leverkusen in seine bislang größte Ära.

„Diese tolle Truppe mit Spielern wie Kirsten, Ballack und Zé Roberto hat mich begeistert“, sagt die heute 43-Jährige über die Zeit, als Bayer 04 in praktisch allen Wettbewerben bis hin zur Champions League nur ganz knapp am Titelgewinn vorbeischrammte und deshalb im Volksmund zu „Vizekusen“ wurde. Doch auch als diese Ära Mitte der 2000er Jahre vorbeiging, blieb die Ratingerin dabei.

Ohnehin schätzt sie den komfortablen Heimspiel-Besuch: „In unserem Stadion geht es familiär zu, es ist nicht zu groß, man kriegt recht günstige Karten, dafür hat es eine top Infrastruktur und einen super Service.“ Wer Schwekendiek deshalb in die Schublade „Event-Fan“ stecken möchte, ändert das spätestens, wenn er sie bei einem Spiel erlebt: emotional, impulsiv, laut und viel schimpfend. Und sie selbst weiß nur zu gut um ihren Tunnelblick: „Ich brauche während des Spiels meine Distanz zu Fans anderer Vereine, selbst, wenn es Freunde sind.“ Das gelte auch für Spiele, bei denen sie nicht im Stadion ist. „Die schaue ich am liebsten alleine daheim, da kann ich so richtig ausflippen.“

Aber nicht nur Historie und Rahmenbedingungen schätzt sie in Leverkusen, sondern auch die Personalpolitik und die sportliche Gegenwart: „Ich finde es gut, dass Integrationsfiguren wie Völler, Rolfes oder Kießling in die Vereinsarbeit eingebunden werden, Leute, die die Bayer-04-DNA haben. So etwas ist die Seele des Vereins.“ Und dass es in dieser Saison „richtig gut“ läuft, lässt ihre diesbezüglichen Wünsche realistisch erscheinen: „In der Liga unter die ersten Vier kommen, in der Euro League so weit wie möglich und im Pokal ins Finale.“