„Hat eine tolle Einstellung zum Spiel“ : Star-Quarterback Rodgers lobt „EQ“

Equanimeous St. Brown (mit Ball) hält sich in einem Spiel seiner Green Bay Packers einen Verteidiger der New York Jets fern. Foto: imago/Icon SMI/Imago

Leverkusen Seit neun Monaten hat Football-Profi Equanimeous „EQ“ St. Brown keine Partie mehr absolviert. Beim wichtigsten Spieler der Green Bay Packers steht der 23-Jährige mit Wurzeln in Leverkusen aber weiter hoch im Kurs.

Equanimeous St. Brown kann es kaum erwarten, endlich wieder die Pässe von Aaron Rodgers zu fangen. Aber bis der Wide-Receiver mit Leverkusener Wurzeln und der Star-Quarterback sich wieder begegnen, wird wohl noch etwas Zeit ins Land ziehen. Denn noch bremst das Kontaktverbot in den USA auch die Football-Profiliga NFL und das Team der Green Bay Packers. In dessen Trikot stand St. Brown letztmals im August 2019 auf dem Feld. Gesteigerte Freude beim Wiedersehen wird aber wohl nicht nur der junge Deutsch-Amerikaner verspüren, sondern auch der Superstar. Das lassen jedenfalls die jüngsten Äußerungen von „A-Rod“ vermuten.

In einer Videokonferenz mit Journalisten überraschte der Quarterback Fans und Fachleute. Denn die hatten bei der ersten öffentlichen Stellungnahme nach dem Draft ein Donnerwetter des Anführers erwartet. Schließlich hatten die Packers Rodgers bei jährlichen Verteilung der vielversprechendsten Talente nicht nur keinen der begehrtesten Passempfänger geholt, sondern komplett auf Receiver verzichtet. Und fast schon als Majestätsbeleidigung wurde gewertet, dass sie sich in der ersten Runde des Draft mit Jung-Quarterback Jordan Love sogar für einen potentiellen Nachfolger für den Superstar entschieden, für den sie sich in der Reihenfolge sogar an eine frühere Stelle tauschten. „Begeistert war ich nicht“, gab Rodgers ehrlich zu. Aber er zeigte überraschend viel Verständnis für die Entscheidung.