Basketball-Nachwuchs : Giants sind auch in der Jugend eine Top-Adresse

Leverkusen Der Leverkusener Basketballverein wurde für seine Jugendarbeit mit dem Gütesiegel Silber zertifiziert und ist damit Liga-Spitze. Die Auszeichnung sei vor allem für die hauptberuflichen und ehrenamtlichen Trainer, betont Abteilungsleiter Frank Rothweiler.

Wichtige Faktoren bei der Bewertung sind unter anderem hauptamtlich tätige Trainer und selbstverständlich auch hochklassig aktive Nachwuchsmannschaften in allen Altersklassen. Zudem engagieren sich die Leverkusener an vielen Schulen in der Stadt sowie im Umland, arbeiten mit anderen Vereine zusammen und haben in allen Altersklassen durch eigens entwickelte Athletik-Konzepte das Mannschafts- um Individualtraining ergänzt.