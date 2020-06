Amtsgericht : Streit unter Obdachlosen: Schläge mit der Holzlatte

Ein 63-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht verantworten. Foto: Uwe Miserius/UM

Leverkusen Streitigkeiten in der Obdachlosen-Szene sind nicht ungewöhnlich. Jetzt soll ein 63-Jähriger am 22. August 2019 einen Bekannten auf dem Marktplatz in Wiesdorf mit einer Holzlatte attackiert haben. Das sagt die Anklage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Der beste Freund des Beschuldigten sieht den mutmaßlichen Täter aber in einer anderen Rolle: als Prügelknaben der Szene. Der Prozess fand ohne das Opfer, dessen Freundin und einziger Zeugin statt.

Aus der Holzlatte, mit der der Mann zugeschlagen haben soll, stand ein Nagel hervor. Die Latte zerbrach nach wenigen Schlägen. Der Beschuldigte wies den Vorwurf von sich. Die Verteidigung schilderte die Situation des Mannes, der nach eigener Aussage einst diplomierter Landwirt war. Nach dem Absturz sei er inzwischen auf eine bessere Spur gekommen, habe ein Zimmer in Opladen erhalten und bekomme monatlich Geld. „Wenn er am Monatsersten Bares bekommt, stehen sie alle da, fordern Gelder ein“, betonte der Anwalt. Notfalls erfolge das auch unter dem Einsatz von Gewalt, gegen die sich der 63-Jährige nicht wehren könne.

Ein Kumpel trat überraschend als Zeuge auf. „Er ist immer der, der die Streitigkeiten schlichten will – und der, der dann auf die Fresse kriegt“, beschrieb der Mann seinen Eindruck. Unter den Obdachlosen gebe es eben viel Streit, berichtete er.

Eine Aussage, die die Beamten der Polizei, die damals den Sachverhalt aufnahmen, bestätigten. Fast täglich, betonten sie, hätten sie Einsätze in dem Milieu, das für sie undurchsichtig sei. „Ich weiß nicht“, sagte ein Beamter, „wem ich noch glauben soll.“ Die Beziehungen der einzelnen Personen zueinander seien völlig willkürlich. „Die sitzen friedlich zusammen, dann haben sie auf einmal Streit – und wenig später sitzen sie wieder da“, sagte er. Wer mit wem gerade „verfeindet“ sei, sei nur schwer zu erkennen. Beide Beamten beschrieben den Angeklagten am Tattag als aggressiv, er habe sich aber beruhigt. Er kenne seine Grenzen, sagten sie – und für einen Blutalkoholwert von zwei Promille sei er normal gewesen.