Ein echter Rheinländer : Ärztlicher Direktor nimmt Abschied vom Klinikum

Zumbé geht und hinterlässt ein gewichtiges Erbe. Damit ist nicht nur die von ihm gespendete, etwa 20 Jahre alte und sieben Meter hohe marokkanische Atlaskiefer gemeint, die er im Gesundheitspark zu seinem Abschied hat einpflanzen lassen. Er hinterlässt dem Klinikum eine Zukunft. Sein Name steht für die Entwicklung lapraskopischer OP-Teckniken auf seinem Fachgebiet, der Urologie. Bei der sogenannten „Schlüsselloch-Chirurgie“ genügen kleinste Schnitte zur Einführung der mit Videotechnik ausgestatteten OP-Sonde. Diese filigranen mikrochirurgischen Eingriffe hat Zumbé in Leverkusenfrüh eingeführt und so den Standort auf diesem Gebiet als Vorreiter und eine der führenden Kliniken deutschlandweit etabliert. 2007 kam der OP-Roboter „DaVinci“ hinzu, der eine weitere Marke des Fortschritts setzte. Auch bei der operativen Korrektur der Impotenz setzten Zumbé und sein Team Maßstäbe ebenso wie beim Qualitätsmanagement. 2006 wurde die Leverkusener Urologie als erste Klinik in Deutschland als Prostata-Zentrum zertifiziert, eine Art „Tüv-Plakette“ für besondere medizinische Leistungen. Auch die Gründung eines Ethikkomitees erfolgte unter seiner Leitung. „Es geht in der Medizin auch darum, sich selbst in Frage zu stellen und dabei stets das Wohl des Patienten zu sehen“, sagt Zumbé. Die letzte große Herausforderung meisterte er in seiner Funktion als Ärztlicher Direktor bei der lokalen Bekämpfung der Pandemie. Dass in Leverkusen die Zahl der Infizierten niedrig blieb, sei auf die erfolgreiche Zusammenarbeit des Klinikums mit der Stadtspitze und den niedergelassenen Ärzten zurückzuführen. „Es hat unter Notbedingungen so gut funktioniert, dass uns diese Erfahrung auch in Zukunft helfen könnte, etwa bei der Frage: Wie stark darf die Medizin profitorientiert sein?“, sagt er.