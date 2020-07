Leverkusener Wirtschaft : Covestro leidet unter Corona-Krise

Leverkusen Die Zahlen fürs zweite Quartal gehen deutlich nach unten. Das hatte der Kunststoffkonzern erwartet und steuert unter anderem mit einer solidarischen Aktion gegen: Arbeitszeitverkürzung mit weniger Lohn und Gehalt.

Das Wort Krise kennt Covestro schon. Von 2008/2009, als die Wirtschafts- und Finanzkrise die Welt den Atem anhalten ließ und Covestro noch die Kunststoffsparte von Bayer war. Jetzt nimmt es der Konzern wieder in den Mund, spricht bei der Vorstellung der Quartalszahlen von Krisenmanagement. Die Zahlen dazu sind nicht rosig: die abgesetzten Mengen im Kerngeschäft sinken um 22,7 Prozent. der Konzernumsatz um 32,9 Prozent auf rund 2,2 Mrd. Euro. „Die Geschäftsentwicklung von Covestro wurde im zweiten Quartal 2020 wie erwartet deutlich durch die weitere Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie in Europa und Nordamerika beeinflusst“, meldet der Leverkusener Kunststoffhersteller, nennt einen massiven Nachfragerückgang in allen Hauptabnehmerindustrien. „Die stärksten Auswirkungen der globalen Coronavirus-Pandemie auf die Kernmengen erfolgten im April, während seit Mitte Mai sequentielle Verbesserungen spürbar sind.“