Medienbericht : Daimler will wegen Corona-Krise bis zu 15.000 Stellen abbauen

Stuttgart Den Autobauer Daimler hat die Corona-Krise auch hart getroffen. Die Konsequenz: Es müssen weit mehr Stellen abgebaut werden müssen als bisher bekannt. Das sagte Personalvorstand Wilfried Porth.

Bislang konzentrieren sich die Personalsparmaßnahmen bei Daimler vor allem auf die Verwaltung. Porth kündigte nun jedoch eine mögliche Ausweitung auch auf einzelne Produktionsbereiche an. Es könne sein, dass etwa in den Werken in Untertürkheim, Berlin sowie an Standorten einiger Tochtergesellschaften Mitarbeitern Abfindungen angeboten würden, sagte Porth.