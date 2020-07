Naturschutz in Leverkusen : Einsatz für Biologische Vielfalt ausgezeichnet

Opladen Das Naturgut Ophoven ist für sein Projekt zum Insektenschutz geehrt worden. Besonders die Einbindung von Kindern hebt die UN-Dekade Biologische Vielfalt“ dabei hervorgehoben.

„Leverkusen blüht auf”. Das ist das Motto einer Kampagne des Fördervereins Naturgut Ophoven, das von der Stadt Leverkusen gefördert wird. Innerhalb dieser Zukunftsinitiative sind in den vergangenen Monaten viele Blühwiesen im öffentlichen Raum und in privaten Gärten entstanden. Deshalb wurde das Projekt nun von der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

„Hier wird großes Engagement gezeigt. Es ist ein beispielhafter Beitrag zum Erhalt unserer biologischen Vielfalt”, sagt Thomas Muchow, Jurymitglied UN-Dekade Biologische Vielfalt. Er übergab am Donnerstag eine Urkunde der Bundesumweltministerin und den „Baum der Vielfalt” an Marianne Ackermann, die Vorsitzende des Fördervereins Naturgut Ophoven. Oberbürgermeister Uwe Richrath, selbst übrigens auch Gartenbesitzer, freut sich über die Auszeichnung. „Seit vielen Monaten beschäftigt sich das Naturgut Ophoven intensiv mit dem Insektenschutz und versucht die Leverkusener Bevölkerung für diese wichtige Aufgabe zu sensibilisieren und zu motivieren“, sagt er.

Wildbienen 565 verschiedene Bienenarten, in unterschiedlichster Größe, Farbe und Lebensweise, gibt es in Deutschland. Auch die Hummeln zählen zu den Wildbienen. Die bekannteste ist die Honigbiene.

Neben Blumenwiesen wurden wurden mit einigen Kitas und Schulen Nisthilfen für Wildbienen errichtet, auch an Friedhöfen gibt es inzwischen solche Stationen. Viele ehrenamtliche Helfer haben sich an den Aktionen beteiligt, daher sei diese Auszeichnung eine „Auszeichnung für alle“, sagt Ackermann. Dass das Naturgut sich auch an die Kinder in Leverkusen richtet und diese in die Projekte einbindet, hebt Muchow lobend hervor. Sie seien schließlich die Naturschützer von Morgen,