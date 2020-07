Amtsgericht Opladen : 16 Monate Haft für Einbruch

Leverkusen Noch in seiner Bewährungszeit steigt ein 39-Jähriger am Feldsiefer Weg ein. Er habe unter großen Druck gestanden, sagt der Angeklagte. Die Verteidigung fordert eine Bewährungsstraße, dem kommt der Richter nicht nach.

Am 9. Januar wird ein 39 Jahre alter Mann von der Polizei bei einem Einbruch im Erdgeschoss eines Hauses am Feldsiefer Weg erwischt und gestellt. Wegen dieser Haupttat und einer weiteren Anklage musste er sich vor dem Amtsgericht Leverkusen rechtfertigen.

Demnach soll er Anfang Januar in die Wohnung in Lützenkirchen über den Balkon, auf den er geklettert war, eingedrungen sein, indem er die Verglasung der dortigen Tür eintrat. In den vier Wänden soll der Mann laut Anklageschrift Wertsachen eingesteckt und einen Tresor aufgebrochen haben. Dabei erbeutete er 1560 Euro und verursachte an der Tür einen Sachschaden von 5000 Euro. Die Polizei nahm den 39-Jährigen bei seinem Fluchtversuch im Garten des Hauses fest.

Zwar lebe der Mann nun in festen Verhältnissen, einen stabilen Beruf habe er jedoch nicht, stellte das Gericht fest. Zudem belastete seine Bewährungshelferin den Mann in ihrer Einschätzung sehr. So habe es vier Treffen gegeben, nur zwei davon zielführend. Und in diesen sei eine Kommunikation schwierig gewesen. „Klare Gespräche waren nicht möglich“, berichtete sie. Eine gute Sozialprognose konnte sie ihm so nicht ausstellen – auch, weil der Mann wegen Einbruchs mehrfach vorbestraft ist und die Tat im Januar während einer laufenden Bewährung verübte.