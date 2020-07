Amtsgericht : Dieb schob Nebenbuhler Tat in die Schuhe

Leverkusen Weil er die Freundin des Bekannten für sich haben wollte, platzierte ein Kölner dessen DNA mithilfe eines Handschuhs nahe dem Tatort in Opladen. Dann siegte doch das schlechte Gewissen.

Ein Sprichwort besagt, in der Liebe sei alles erlaubt. Ein 26-Jähriger aus Köln schoss allerdings vollkommen übers Ziel hinaus. Er hatte nach einem Einbruch in Opladen versucht, einem Nebenbuhler jene Tat in die Schuhe zu schieben. Der Plan ging auf. Doch später meldete sich dann das Gewissen. So musste sich der Kölner nun vor dem Amtsgericht Leverkusen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und falscher Verdächtigung rechtfertigen.