28 Bürger schon in Quarantäne : Zwei neue Corona-Fälle in Wermelskirchen

Wermelskirchen Insgesamt sechs aktuell bestätigte Fälle in der Nordkreisstadt meldet das Kreisgesundheitsamt in dieser Woche. Der eindringliche Appell: Unbedingt die Abstandsregeln einhalten.

(tei.-) Das Kreisgesundheitsamt in Bergisch Gladbach meldet die nächsten zwei bestätigten Corona-Fälle in dieser Woche in Wermelskirchen – damit sind es sechs infizierte Personen aus den vergangenen Tagen in der Nordkreisstadt. Dabei handelt es sich nicht um Urlaubsrückkehrer, so Kreissprecherin Birgit Bär. Wo sich die ersten beiden Einzelfälle infiziert hätten, sei nicht bekannt. In einem Fall wurde dann gleich die Kontaktpersonen, nämlich Familienmitglieder, mitgetestet – sie waren positiv. Ebenso ein Nachbar. „Dort bestehen ganz enge soziale Kontakte und eine gute Nachbarschaft“, weiß die Kreissprecherin. „Wir haben mit ihrer Hilfe alle Kontaktpersonen ermitteln können und Abstriche vorgenommen.“ Alle diese Personen befinden sich nun in Quarantäne. Deshalb sei die Zahl in Wermelskirchen auf 28 Fälle angestiegen.