111 Jahre Rote Funken : Jeckes Jubiläum in Wiesdorf

Leverkusen Die Roten Funken planen seit zwei Jahren den besonderen Geburtstag. Nun funkt Corona dazwischen. Unterkriegen aber lassen sich die Jecken nicht, wollen in kleinen Schritten Richtung Session gehen. Zur Inspiration werfen wir einen bunten Blick auf vergangene Auftritte, kreative Orden und Vereinsleben.

Im Jahr 1910 tat sich in Wiesdorf dreierlei: Das Rathaus wurde bezogen, die Gansers übernahmen die Germanenbrauerei – und am 20. Oktober gründete sich die „Wiesdorfer Karnevals-Gesellschaft 1910“, später umbenannt in „Rote Funken Wiesdorf“. Den 111. Geburtstag wollen die Funken „in der kommenden Session so richtig feiern“, sagt Literatin Anke Timm. „Vorboten kündigen dieses Jubiläum nun im Stadtbild an.“ Es prangt unter anderem ein Banner an der Wand der Ganser-Brauerei: „111% Jeck, 111% Karneval, 111 Jahre Rote Funken; Do fiere mer met!“