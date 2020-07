Kommunalwahl 2020 : Hitdorfer will bürgernaher OB werden

Karl Schweiger hat sein Berufsleben als Feuerwehrmann verbracht. Mit 60 wurde er pensioniert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Karl Schweiger kandidiert am 13. September für die Bürgerliste als Oberbürgermeister. Der 69-Jährige Hitdorfer will in Leverkusen einiges verändern. Er möchte sich unter anderem den Um- und Ausbauplänen der Autobahnen widmen.

Von Susanne Genath

Am Dienstag ist Karl Schweiger 69 Jahre alt geworden. „Ich fühle mich fit genug, die nächsten fünf Jahre als Oberbürgermeister zu arbeiten“, verkündete er am Donnerstag in einem Pressegespräch – wenn auch mit einem Augenzwinkern. Denn der Hitdorfer geht bei der Kommunalwahl im September als Oberbürgermeister-Kandidat für die Bürgerliste ins Rennen. Er weiß aber sehr wohl, dass seine Chance, die Wahl zu gewinnen, gering ist. In der Vergangenheit scheiterte bereits Parteikollege Erhard Schoofs vier Mal.

Schweiger ist neben Schoofs einer der Mitbegründer der Bürgerliste. Beide hatten sich Anfang der 1990er Jahre mit dem Hitdorfer SPD-Ortsverein zerstritten, unter anderem über den Erhalt der dortigen Stadthalle. Schweiger organisierte damals den Weiterbetrieb über einen Trägerverein. „Dieses Modell funktioniert bis heute“, sagt er erfreut.

Info Mit dem Slogan „Bürger für Bürger“ in die Wahl Politik 1989 wurde Karl Schweiger das erste Mal in den Stadtrat gewählt, damals für die Sozialdemokraten. Nach dem Zerwürfnis mit der SPD Hitdorf gründete er 1993/1994 die Bürgerliste mit. Kommunalwahl Schweiger tritt jetzt für die Wählergemeinschaft mit dem Slogan „Bürger für Bürger“ als Oberbürgermeister-Kandidat an. Der 69-jährige pensionierte Feuerwehrmann möchte die Leverkusener Politik bürgernäher gestalten.

Nicht geklappt hat bislang hingegen der Bau einer Umgehungsstraße in Hitdorf. „Dabei hatte es dafür extra eine Bürgerbefragung gegeben, und etwas mehr als die Hälfte hatte sich dafür ausgesprochen.“ Die Stadtspitze unter Reinhard Buchhorn habe dies seinerzeit jedoch ignoriert. Sollte er nun also die Wahl zum Oberbürgermeister gewinnen, werde es sich für diese Umgehungsstraße stark machen, ebenso für die Ortsumgehungen von Alkenrath und Quettingen.

Außerdem wolle er sich mit der Bürgerliste dafür einsetzen, die Pläne zum Um- und Ausbau der Autobahnen A1, A3, A59 und A542 zu stoppen oder zumindest zu verbessern. Stadt und Land hätten den Neubau der Leverkusener Brücke in den Sand gesetzt. „Im Endeffekt wäre der lange Tunnel von Köln nach Leverkusen, dessen Prüfung die Bürgerliste immer wieder beantragt hat, nicht nur kostengünstiger, sondern auch schneller gewesen.“

Sein Berufsleben hat Karl Schweiger als Feuerwehrmann verbracht. „Das war schon als Kind mein Traumberuf, und ich würde ihn auch wieder ergreifen“, schwärmt er. Viele Jahre sei er auf der Wache an der Düsseldorfer Hüttenstraße gewesen. Mit 60 Jahren kam die Pensionierung. „Das ist bei Feuerwehrleuten so“, sagt Schweiger. Zeit genug, sich wieder mehr um die Politik zu kümmern.

Die Stadt Leverkusen muss seiner Meinung nach dringend mehr Personal einstellen, um ihre Aufgaben zu bewältigen. Zum Beispiel im neu erbauten, teuren Jugendhaus in Rheindorf, das auch jetzt in den Ferien wegen eingesparter Sozialarbeiter oft geschlossen sei. Außerdem müsse der Schwimmunterricht überdacht und gefördert werden. Dass immer weniger Kinder schwimmen könnten, sei kein Wunder, wenn die Schüler beispielsweise erst von Rheindorf nach Bergisch Neukirchen gefahren werden müssten. „Dann ist die Hälfte des Unterrichts ja rum.“

Auch bei der Stadtplanung sieht der 69-Jährige Handlungsbedarf. „In den vergangenen 2,5 Jahren hat sich in der Stadtmitte und City A bis C nicht das Geringste bewegt“, kritisiert Schweiger. Deshalb müsse das Gebiet neu geplant und zusammen mit Stadt, WGL, Sparkasse und Bürgern attraktiviert werden. „Belebung bekommen wir dort nur mit einem Hotel und Wohnungen hin.“ Außerdem sollten alle Ämter im Stadtzentrum zusammengeführt werden. Die Zweiteilung Küpperstegs ließe sich dadurch beenden, dass die Bundesstraße B8 auf langer Strecke überdeckelt und bebaut werde.

Den sozialen Wohnungsbau will Schweiger auch in Kooperation mit Nachbargemeinden wie Langenfeld vorantreiben. Zum Beispiel „auf Flächen im nördlichen Teil Rheindorfs und auf angrenzenden Langenfelder Flächen“.