Pilotanlage für Lithium in den USA : Lanxess-Konzern will bei Elektromobilität mitspielen

Leverkusen/Köln Bei Technologien zum Thema „Neue Mobilität“ will der Spezialchemie-Konzern Lanxess vorne mitspielen am Markt: „Alle Aktivitäten auf diesem Gebiet steuert künftig eine Konzerninitiative für Elektromobilitä“, heißt es.

Die Hochleistungskunststoffe des Konzerns sind schon auf Straßen unterwegs – meist unsichtbar in Karosserien für Elektro-Fahrzeuge etwa oder in Batteriegehäusen. Viel Potenzial bescheinigt Lanxess den Werkstoffen auch in der Infrastruktur der Elektromobilität, etwa bei Ladesäulen, und „beim autonomen Fahren in Sensoren, Displays und Steuergeräten“.

Der Konzern hat noch ein zweites Standbein, das ihm die Türen zum Markt weit aufsperren soll: Spezialchemikalien. Bis 2025 könnte sich bis zu einem Drittel der globalen Batterie-Kapazität in der EU niedergelassen haben, schätzt der Vorstandschef Matthias Zachert. Batterien bestünden zu 50 Prozent aus Chemikalien, was gut für die Chemiebranche sei und so eben auch für Lanxess. Im Portolio hat der Konzern unter anderem Phosphorchemikalien und Flusssäure. Im März hat Lanxess am US-Standort El Dorado mit dem Partner Standard Lithium eine Pilotanlage in Betrieb genommen. In der Anlage wollen die Firmen batteriefähiges Lithium aus Sole extrahieren, die bei der Bromförderung entsteht.