Gewerkschaften rufen in Mönchengladbach zu mehr Solidarität auf : Kundgebung auf Markt gut besucht

Mönchengladbach Der „Tag der Arbeit“ erfolgte erneut unter Corona-bedingten Abstandsregeln. Die Gewerkschaften mahnten zu mehr Solidarität und betonten, dass viele Menschen im zweiten Jahr des Ausnahmezustands am Limit arbeiten.

Der Markt war durchaus gut gefüllt. Die meisten Teilnehmer hielten sich aber an die Abstandsregelung. Die Gewerkschafter zeigten ihrerseits Solidarität mit dem DGB, der „Solidarität ist Zukunft“ zum zentralen Mai-Motto gemacht hatte. „Wir sind froh, dass ihr uns nicht alleine lasst bei dieser etwas anderen Kundgebung in der schwierigen Zeit“, sagte Bektas, der mit einem Grußwort von Oberbürgermeister Felix Heinrichs die Teilnehmer auf die beiden Hauptredner einstimmte. Die Pandemie zeige, wie wichtig Solidarität sei, zitierte Bektas den OB. Sabine Busch, die stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin der Gewerkschaft Verdi Linker Niederrhein, bestätigte diese Auffassung. Sie mahnte an, dass viele Beschäftigte sich bereits im zweiten Jahr eines Ausnahmezustands befänden. „Viele arbeiten am Limit – im Homeoffice, als Verkäuferin oder als Busfahrer“, sagte sie. Auf deren Nöte hinzuweisen und die Situation zu verbessern, sei Aufgabe der Gewerkschaften. Exemplarisch wies Busch auf die verbesserte Regelung zum Bezug von Kurzarbeitergeld und die Schutzmaßnahmen am Arbeitplatz hin.