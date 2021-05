Kostenpflichtiger Inhalt: Für Einsätze in Langenfeld und Monheim : Feuerwehr rüstet sich für E-Autobrände

Brennendes E-Auto an der Robert-Koch-Straße in Reusrath: Der Wagen wurde nächtens aufgeladen, als er Feuer fing. Foto: RP/Patrick Schüller

Langenfeld/Monheim Die Elektromobilität bringt auch für die Einsatzkräfte in Langenfeld und Monheim zusätzliche Herausforderungen mit sich. So müssen abgebrannte Wracks oft in ein Wasserbad.