Leverkusen: Bilanz erstes Quartal 2021 : Covestro setzt auf Wachstum und Weichschaum-Recycling

Noch herrscht in der neuen Konzernzentrale an der B8 Leere – was nicht bedeutet, dass bei Kunststoffhersteller Covestro Stillstand herrscht. Im Gegenteil. Foto: Covestro

Leverkusen Der Dax-Konzern kommt nach einem schwierigen Jahr 2020 wieder auf Spur. Das erste Quartal überzeugte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Parallel arbeitet das Unternehmen weiter an der Vision Kreislaufwirtschaft. Unter anderem mit einer Pilotanlage in Leverkusen.

An der B 8 herrscht in der Konzernzentrale von Kunststoffhersteller Covestro pandemische Leere. Vereinzelt sind Mitarbeiter vertreten in dem luftigen, modernen Bau mit viel Glas und Etagen mit wenig Wänden und farblich schön gestaltetem Mobiliar. Wer damit Stillstand verbindet, ist auf dem Holzweg. „Covestro befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs“, meldet das Unternehmen mit den Zahlen fürs erste Quartal, spricht von Erholung der Nachfrage und deutlicher Belebung des Geschäftsverlaufs. „Das Mengenwachstum im Kerngeschäft stieg infolgedessen um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.“ In der Region Asien-Pazifik hat sich die Wirtschaft offenbar vom Pandemieschock etwas erholt, fragt wieder nach, was 2020 pandemiebedingt nicht gewollt wurde.