Vor dem Landgericht : Tankstellen-Räuber an der Stimme erkannt

Leverkusen Die Straftaten eines 46-jährigen Leverkuseners, die derzeit vor der 1. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts verhandelt werden, fallen wohl in die Kategorie „Drogen fressen Gehirn auf“. Neben einem Tankstellen-Überfall wurde ihm auch Grabdiebstahl zur Last gelegt.

Am 7. Mai diesen Jahres überfiel der Mann die Shell-Tankstelle am Willy-Brandt-Ring. Pünktlich um fünf Uhr hatte eine Mitarbeiterin die Alarmanlage ausgeschaltet und die Geschäftsräume geöffnet. Der Räuber war sofort zur Stelle, bedrohte die Frau und bereicherte sich mit knapp tausend Euro Bargeld und zwölf Stangen Zigaretten.

Viel Freude hatte er daran allerdings nicht. Denn schon zwei Stunden später verhaftete die Polizei den Räuber. So schnell war eine als schwerer Raubüberfall von der Staatsanwaltschaft gewertete Straftat wohl selten aufgeklärt. Das kam so: Die Mitarbeiterin hatte den Mann an seiner Stimme erkannt, da konnte er seine Aussprache noch so gut verändern. Acht Überwachungskameras hatten das Geschehen zudem aufgezeichnet, obwohl er auf den Bildern nicht zu erkennen ist.