Überfall in Duisburg : 90-Jähriger vertreibt Räuber mit Walking-Stöcken

Überfall in Duisburg

Duisburg Zwei Männer haben in einem Duisburger Park einen 90 Jahre alten Mann mit einem Messer bedroht. Der wehrte sich und schlug die Räuber mit seinen Walking-Stöcken in die Flucht. Wenig später versuchten die beiden es erneut – und scheiterten wieder.

Ein 90-Jähriger hat in einer Duisburger Parkanlage an der Ecke Königsberger Allee/Zieglerstraße zwei mit einem Messer bewaffnete Räuber vertrieben. Die unbekannten Täter hätten den nachmittags auf einer Bank sitzenden Rentner bedroht und Geld gefordert, teilte die Polizei am Montag mit. Der 90-Jährige habe daraufhin seine Walking-Stöcke hochgehalten und zurückgedroht. Die Täter flüchteten.