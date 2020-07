Trotz Kantersieg : Aufstiegstraum des MSV Duisburg geplatzt

Duisburg Der MSV Duisburg muss mindestens ein weiteres Jahr in der 3. Liga spielen. Das 4:0 am letzten Spieltag gegen Unterhaching reichte nicht. Die Mannschaft von Torsten Lieberknecht wurde nur Fünfter.

Das eigene Spiel hat der MSV Duisburg deutlich gewonnen, doch die anvisierte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga wurde knapp verpasst. „Natürlich sind wir enttäuscht, ein großer Traum ist nicht in Erfüllung gegangen“, sagte MSV-Trainer Torsten Lieberknecht nach dem 4:0 (1:0) am Samstag gegen die SpVgg Unterhaching. Trotz des Erfolgs mussten sich die Duisburger zum Saisonabschluss in der 3. Liga mit dem fünften Tabellenplatz begnügen und kletterten nicht mehr zurück in die Aufstiegszone. Im Fernduell mit dem FC Ingolstadt (2:0 bei 1860 München) hofften die Duisburger vergeblich auf einen Patzer des Konkurrenten.