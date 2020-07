Konzert : Beethovens heitere Kollegen in der Abtei Hamborn

Duisburg Die Duisburger Philharmoniker haben ein coronageeignetes Konzert in der Abtei Hamborn gegeben. Die 90-minütige Veranstaltung kam bei den Gästen gut an.

Zunächst gab es das Notturno F-Dur für Flöte, zwei Hörner, Violine, Viola und Kontrabass von Franz Anton Hoffmeister (1754-1812), das stilistisch eher an Wolfgang Amadeus Mozart erinnert, und das Quintett („The Famous Solo“) für Kontrabass solo, Violine, zwei Violen und Violoncello von Domenico Dragonetti (1763-1846), das mit seinen virtuosen Läufen, Doppelgriffen und Flageolett-Tönen in der Solostimme näher an Niccolò Paganini liegt. Als Höhepunkt kam schließlich jene Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36, in der Beethoven 1802 mit heiterem Trotz über seine allmähliche Ertaubung hinwegkomponierte, in der geschickt gelungenen Bearbeitung für Flöte, zwei Hörner, zwei Violinen, zwei Violen, Violoncello und Kontrabass seines Schülers Ferdinand Ries (1784-1838). Zum Beispiel überträgt Ries stellenweise Beethovens Wechselspiel von Streichern und Bläsern in eines von Geigen und Bratschen, die sich deshalb im Kreuzgang an den Rändern des im Halbkreis angetretenen Ensembles gegenüberstanden, damit sie sich so die musikalischen Bälle zuspielen konnten.